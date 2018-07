Ecorodovias fecha acordo para comprar 41,29% da Aba Porto

Desta forma, a Ecorodovias, por meio da sua subsidiária Ecoporto, entra no segmento de operações portuárias, atuando no Porto de Santos (SP) no manuseio e armazenagem de cargas de importação e exportação.

De acordo com o Fato Relevante divulgado pela companhia, foi celebrado ainda um Contrato de Opção de Compra de Quotas, pelo qual a Ecoporto poderá, no prazo de até um ano, adquirir a totalidade da participação societária detida pelos acionistas originais no Complexo Tecondi, por meio da CFF Participações.

A aquisição ainda deve ser aprovada pelos acionistas por meio de Assembleia Geral Extraodinária (AGE).

(Por Carolina Marcondes)