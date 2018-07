Ecorodovias participará com Fraport em leilão de aeroportos

"Estamos estudando os três aeroportos, mas não tomamos ainda uma decisão: se vamos participar dos três, de dois ou de um", disse Seras ao acrescentar que o consórcio está fechado e que não é esperada a entrada de outros participantes.

A Ecorodovias e a Fraport terão cada uma 25,5 por cento no consórcio. De acordo com as regras do certame, a Infraero também será sócia seja qual for o consórcio vencedor das concessões, com 49 por cento.

Já são 19 o número de empresas com potencial para formar consórcios e entrar no certame, que licitará as concessões dos aeroportos de Guarulhos (SP), Viracopos (SP) e Brasília.

O executivo da Ecorodovias garantiu que o fato de a empresa ter vencido o trecho capixaba da BR-101 no leilão de concessões, nesta quarta-feira, não afeta os planos da companhia de disputar a concessão de aeroportos e de outros empreendimentos.

Segundo ele, a vitória no leilão da BR-101 confirma o foco estratégico de atuar nos corredores de importação e exportação. "Vamos participar do leilão de aeroportos de maneira responsável assim como de outros ativos", acrescentou.

As ações da Ecorodovias caíam mais de 5 por cento nesta quarta-feira depois de anunciado que a empresa venceu o leilão da concessão do trecho de 476 quilômetros da BR-101, desde o entroncamento com a estadual baiana BA-698 à divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro.

"A companhia não foi agressiva, foi até bastante centrada e muito focada em relação a esse processo", rebateu Seras ao ser questionado sobre a queda das ações.

A Ecorodovias saiu vencedora em consórcio com a SBS Engenharia e Construções -o que somente foi confirmado na teleconferência com a imprensa- sendo que a empresa de engenharia tem 20 por cento de participação.

O consórcio liderado pela Ecorodovias ofereceu um deságio de 45,63 por cento e uma tarifa básica de pedágio de 0,03391 real por quilômetro, garantindo uma taxa de retorno interno (TIR) de 10,47 por cento, informou Seras.

O executivo acrescentou que a empresa mantém a meta de um limite de endividamento medido por dívida líquida sobre Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) de 2,5 vezes.

A Ecorodovias tem ainda o interesse na concessão da BR-470 e da rodovia dos Tamoios, disse Seras. Já o projeto do trecho da BR-116, da divisa de Minas Gerais com Rio de Janeiro aos limites de Minas com Bahia, está sendo "acompanhado" pela empresa, que ainda não definiu se disputará essa concessão.