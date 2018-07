Ecorodovias reitera interesse por aeroportos e parceria com Fraport A Ecorodovias mantém interesse nos aeroportos de Confins (MG) e Galeão (RJ), que devem ser leiloados pelo governo federal neste ano, segundo o diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Marcello Guidotti, em teleconferência com analistas nesta sexta-feira.