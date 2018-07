Ecorodovias tem interesse em aeroportos Galeão e Confins--executivo

"A gente está se preparando para isso", disse o executivo, lembrando que a empresa tem uma parceria com a alemã Fraport AG. Juntas, as duas empresas ficaram em segundo lugar na disputa pelo aeroporto de Guarulhos (SP), no leilão realizado no ano passado.

Nesta sexta-feira, faz exatamente um ano que a Ecorodovias venceu o leilão pela concessão da BR-101 no Espírito Santo. Até agora, porém, a empresa não conseguiu assumir a rodovia, já que a assinatura do contrato está suspensa por decisão judicial.

"É um triste aniversário", disse Botto. Para o executivo, a situação da BR-101 é um "sinal amarelo" para os investidores, em um momento e que o governo tenta deslanchar um programa de concessão de 7,5 mil quilômetros de rodovias.

"É uma luz amarela para o setor e para o governo. Tem de tomar cuidado. É uma coisa muito grave. Não é possível fazer uma licitação e depois de um ano não assinar o contrato", disse.

Na semana passada, a empresa prorrogou o seguro para garantir o contrato, enquanto a questão judicial não se resolve. .

(Por Leonardo Goy)