Ecorodovias vê contínua melhora de margens em rodovias com pedágio na BR-101 A Ecorodovias acredita que as margens no segmento de concessões rodoviárias continuarão melhorando neste ano com o início da cobrança de pedágio no trecho da BR-101 administrado pela concessionária ECO101, da empresa, afirmaram executivos da companhia em teleconferência com analistas nesta quarta-feira.