Ecorodovias vence leilão da BR-101 e ações caem

A empresa -que entrou sozinha na disputa por meio do Consórcio Rodovia da Vítória- vai explorar por 25 anos o trecho de 475,9 quilômetros da rodovia, desde o entroncamento com a estadual baiana BA-698 à divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro.

As ações da Ecorodovias reagiam em forte queda na bolsa paulista, com desvalorização de 5,08 por cento às 11h27, cotadas a 12,14 reais. Os papéis não integram o Ibovespa, que tinha alta de 0,49 por cento no mesmo horário.

A BR-101 é próxima ao litoral e seu traçado passa perto do Porto de Vitória, com vocação para commodities e cargas gerais.

Além disso, a rodovia passa pela ArceloMittal Tubarão e por uma fábrica de celulose da Fibria na cidade de Aracruz. Na Bahia, o trecho se encerra no município de Mucuri, onde a Suzano produz celulose.

A estrada receberá investimentos de 2,15 bilhões de reais em obras, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), sendo que a metade de sua extensão será duplicada até o sexto ano da concessão e a outra metade até o décimo ano. Além disso, deverão ser aplicados mais 1,7 bilhão de reais em custos com operação.

Seis consórcios e duas empresas estavam inscritas para participar do leilão, de acordo com o sistema de acompanhamento do certame no site da BM&FBovespa.

(Por Anna Flavia Rochas)