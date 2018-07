Ecovias adota esquema 8 por 2 na subida da serra A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta/Imigrantes, adotou o esquema 8 por 2 na subida da serra, facilitando o retorno à capital paulista. O motorista que deixa a baixada santista deve utilizar as pistas sul e norte da Imigrantes e a norte da Anchieta. O trânsito está tranquilo e há boas condições de visibilidade. Caminhões e carretas não podem trafegar no trecho de serra da Imigrantes. Já a interligação planalto da Anchieta para a Imigrantes está bloqueada. A Cônego Domênico Rangolni e a Padre Manoel da Nóbrega, também administradas pela Ecovias, apresentavam trânsito bom no início da tarde de domingo. O motorista que retorna para São Paulo também não encontrará dificuldade nas demais estradas, segundo informações das concessionárias e do Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo (DER-SP). Para quem retorna do litoral norte, o tráfego é tranquilo na Mogi-Bertioga e na Tamoios. O mesmo ocorre na rodovia Carvalho Pinto. Não há registro de acidentes ou de trânsito lento nas rodovias que ligam a capital ao interior. Na Anhanguera, há um desvio no quilômetro 97 sentido capital devido a obras. No sentido contrário, o desvio está localizado no quilômetro 95 e no 121 o acostamentos está interditado. As obras não causam lentidão. Na Bandeirantes, o tráfego flui bem nos dois sentidos. O trânsito também flui sem dificuldades nas rodovias Raposo Tavares, Castelo Branco e Dutra.