Ecovias adota Operação Descida na Anchieta-Imigrantes O tráfego intenso no sentido litoral levou a Ecovias a adotar na manhã desta sexta-feira, 10, o esquema 7 por 3, da Operação Descida, no Sistema Anchieta-Imigrantes. Nele, as duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes dão acesso à Baixada Santista e a norte desta última, à capital. Há pouco, o excesso de veículos provocava lentidão entre os km 40 e 43 da Imigrantes, no trecho de serra.