Ecovias adota operação subida a partir das 17 horas A partir das 17 horas de hoje, a Concessionária Ecovias deverá adotar a operação subida 2 x 8, no Sistema Anchieta-Imigrantes, na qual as pistas norte e sul da Imigrantes e a norte da Anchieta são usadas para quem vai em direção a São Paulo. O motorista que usou no início da madrugada de hoje as principais estradas estaduais e federais do Estado, tanto no sentido capital paulista como em direção ao litoral ou ao interior, não encontrou dificuldades. O movimento no Sistema Anchieta-Imigrantes era baixo à 1h30. A operação é a tradicional 5 x 5, com metade da capacidade do sistema no sentido capital e a outra no sentido litoral. Todas as rodovias litorâneas, segundo a Ecovias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), apresentavam tráfego bom e sem registro de acidentes graves. O mesmo ocorria nas federais Presidente Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt, e nas estaduais Castello Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Anhanguera, Bandeirantes e D. Pedro.