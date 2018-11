Ecovias bloqueia pista da Anchieta para inverter sentido A concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, acaba de informar que bloqueou a pista norte da rodovia Anchieta que operava sentido litoral para inversão de destino. Desde a manhã de hoje, o sistema funcionava com na Operação Descida 7 por 3, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes e pela norte da Anchieta. As pistas sul da Anchieta e sul e norte da Imigrantes funcionam normalmente.