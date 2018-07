Ecovias diz que 32 mil veículos ainda não voltaram a SP

Na Imigrantes, que tem as seis pistas com o trânsito de veículos seguindo rumo à capital, o tráfego é intenso no eixo Norte, mas flui bem. O movimento é normal nas demais faixas com sentido São Paulo, assim como na Anchieta. A Ecovias calcula que aproximadamente 32 mil veículos ainda devam retornar à capital, dos cerca de 269 mil que deixaram São Paulo neste feriado de Tiradentes.

Na maioria das estradas que ligam São Paulo ao interior do Estado também não há congestionamentos. No sistema Anhanguera Bandeirantes, administrado pela AutoBAn, não havia pontos de lentidão até as 17h30. Entre a meia-noite da sexta-feira (17) e as 17 horas de hoje (21), 615 mil veículos trafegaram pelas rodovias que formam o sistema. Nesse período, foram registrados 74 acidentes, com 49 feridos e uma vítima fatal.

Já na Rodovia Presidente Dutra, o motorista enfrenta trânsito lento do quilômetro 105 ao 110 e do 230 ao 231, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos, de acordo com a NovaDutra. Raposo Tavares e Castello Branco, por sua vez, apresentam tráfego bom nos dois sentidos, segundo a ViaOeste, concessionária responsável pelo sistema.