Ecovias interdita faixa da Anchieta a partir de 2ª A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), interdita a partir desta segunda-feira (24) a faixa da direita da Via Anchieta no sentido capital para finalizar as obras de alargamento da ponte sobre a Represa Billings, no km 28. Até o dia 24 de novembro serão executados serviços como demolição da barreira de concreto, construção de nova estrutura, pavimentação e implantação de sinalização.