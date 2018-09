Ecovias nega saturação de estradas para Baixada A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, afirma que os congestionamentos dos feriados e fins de semana de temporada são pontuais, causados pela falta de estrutura viária na chegada ao litoral sul e agravados por acidentes e pelas condições climáticas. A empresa nega que o sistema esteja saturado. Na Operação 7x3 (descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista nova da Rodovia dos Imigrantes), a capacidade das vias é de 11 mil veículos por hora, com tempo bom e sem acidentes de trânsito. No último réveillon, a Ecovias registrou um total de 331 acidentes, dos quais 147 deles envolviam motocicleta, além de outras cinco mil ocorrências com carros quebrados. Em nota enviada ao Jornal da Tarde, a Ecovias informou que ?ainda assim, a fluidez de tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes melhorou muito com a construção da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes. Antes da construção da pista, o usuário levava em média cinco horas para descer até o litoral nos grandes feriados. Hoje, a viagem dura, em um dia normal, cerca de 40 minutos. Em grandes feriados, o usuário leva em média 1 hora 30 minutos.? As informações são do Jornal da Tarde.