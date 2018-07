'Ecovila' de abelhas une voluntários para preservá-las

O vizinho não tinha a intenção de acabar com os insetos e consultou Diniz sobre a possibilidade de abrigá-los no sítio. "Topei num impulso, para poder salvá-las." Assim, 20 voluntários se apresentaram para a Apisvila, "uma ecovila de abelhas". "Foi uma forma de aprender, como elas, a viver em grupo e em prol de um bem comum."

O trabalho vai da contribuição financeira para comprar novas colmeias ao recolhimento dos enxames, transporte, colheita do mel e manutenção de materiais.

Parte das abelhas já está instalada. Quando todas estiverem produzindo mel, Diniz combinou com o grupo "e com as abelhas" que compartilhará o produto conforme a contribuição de cada um. Para mais informações sobre esse trabalho, o e-mail é sitio@sitioduascachoeiras.com.br. / T.R.