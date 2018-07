EDF deve participar de gasoduto russo A Electricité de France (EDF) vai entrar no projeto do gasoduto South Stream até o fim de novembro, de acordo com o Wall Street Journal, citando fontes próximas ao assunto. A EDF vai se unir à russa Gazprom e à italiana Eni, cada uma com 50% do projeto, destinado a levar gás da Rússia para a Europa através do Mar Negro, sem passar pela Ucrânia. A queda dos preços do gás natural e a recessão que pressionou a demanda por gás na Europa prejudicaram as finanças da Gazprom. A união com gigantes como a EDF vai ajudar a empresa russa a pagar os custos do projeto, que deverão exceder os 20 bilhões.