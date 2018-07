Edição de 2009 do Livro dos Recordes é lançada

Várias "recordistas mundiais" viajaram a Londres para prestigiar o lançamento, nesta quarta-feira, da edição de 2009 do Livro Guiness dos Recordes. He Pingping, o menor homem do mundo, da Mongólia Central, e Svetlana Pankratova, da Rússia, dona das "pernas femininas mais longas do mundo", posaram para fotógrafos e cinegrafistas na praça Trafalgar, no centro da capital britânica. "Várias pessoas vieram de muito longe para estar em Londres no lançamento da nova edição do Livro Guiness dos Recordes", afirmou Craig Glenday, editor do livro. Entre os recordistas incluídos na edição de 2009 estão a artista Britney Spears, a pessoa mais procurada na internet e a americana Edna Parker, a pessoa mais velha do mundo, com 114 anos e 115 dias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.