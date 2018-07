Edição discute efeitos da crise econômica sobre a produção

Resultado da fusão de dois outros eventos, o Rio Cine e a Mostra Rio, o Festival do Rio que começa hoje é o de número 11. As sessões de gala ocorrem em plena Cinelândia carioca, no Cine Odeon, e a parte organizacional - mais os debates, os encontros e até projeções especiais - ocorrem no Armazém da Cidadania, no cais do porto. É o segundo ano que o Armazém, que já foi sede do projeto Fome Zero, abriga o festival. O prédio é maravilhoso. Tem história - foi construído por André Rebouças, primeiro engenheiro negro do Brasil, que utilizou, pioneiramente, pilares e vigas de concreto. O prédio localizava-se no que era chamado de "pequena África".

Ligado ao porto, recebia produtos que eram distribuídos para a via férrea (e vice-versa). O mar chegava até uma de suas laterais e, na outra, localizava-se o mercado de escravos, para onde eram levados os africanos, depois de passar por um posto de engorda (chegavam muito magros e abatidos depois da viagem nos porões dos navios negreiros). O Armazém, portanto, faz parte da história, e não apenas a recente, do Brasil.

Walkiria Barbosa, da Cima, empresa organizadora, acompanhou o repórter, na sexta-feira passada, numa visita ao Armazém, que ainda estava sendo montado. "Tudo aqui é feito com material reciclável, para baratear custos e o projeto de iluminação e refrigeração é 100% ecológico", ela esclarece. Como a prefeitura do Rio está empenhada na revitalização da área portuária, nada mais justo que o festival, do qual é parceira, se instale nessa zona, até para dar sua contribuição. Walkiria fala com o repórter, quase ao mesmo tempo, no celular. Se Ilda Santiago dá uma cara à direção artística do Festival do Rio, Walkiria representa o mercado. Ela organiza os seminários, traz os convidados. O festival deste ano debate pirataria, os efeitos da crise econômica na produção e também discute o cinema de sucesso - de público - que se faz no Brasil. Haverá uma seção de jogos e outra em que a garotada que visitar o Armazém, que estará franqueado ao público, poderá se atualizar com jogos (games) de última geração, todos com temática de cinema. Mas a menina dos olhos de Walkiria em 2009 é a sala em 3-D montada no Armazém.

"O 3-D virou um fenômeno da indústria em todo o mundo. No Brasil, as salas que exibiram A Era do Gelo 3 foram pouco mais de 10% do total do circuito que apresentou o desenho, mas faturaram a metade da renda total, sinal de que a novidade pegou. Estamos trazendo o Carlos Saldanha para fazer um oficina de animação e também estamos planejando um grande workshop com especialistas dos EUA para que eles trabalhem com colegas brasileiros - diretores, roteiristas e fotógrafos - na realização de um filme em 3-D."