Edição extra do Enem em abril não está garantida, diz Haddad

A aplicação de duas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano não está mais garantida, segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad (PT). Apesar de prevista desde maio do ano passado, Haddad afirmou que a definição sobre a realização de uma prova ainda no primeiro semestre depende de avaliação conjunta do ministério, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e das instituições envolvidas no exame.

"Vamos esperar a avaliação da empresa Módulo, de gestão de risco, e também dos outros parceiros, como os Correios, a Polícia Federal e o consórcio responsável", disse Haddad ao Estado. Na portaria publicada em maio passado, as provas estavam marcadas para 28 e 29 de abril. A ideia era de que uma segunda edição ocorresse em outubro.

A expectativa é de que a decisão final seja divulgada antes de Haddad deixar o ministério para disputar as eleições à Prefeitura de São Paulo. Depois de mais um adiamento, a saída deve ocorrer no final deste mês. Enquanto permanece do cargo, o petista convive com mais uma decisão judicial envolvendo o exame.

A Justiça Federal no Ceará deu ontem cinco dias para que o Inep se pronuncie sobre a possibilidade de estender a todos os alunos o direito à vista da redação do exame. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal no Estado.

A pasta informou que vai reunir os argumentos e apresentá-los à Justiça. Segundo o MEC, é inviável encaminhar a redação a todos os estudantes neste ano - o que estaria garantido para a próxima edição. Em agosto de 2011, o Inep assinou com o MPF um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no qual o órgão responsável pelo Enem se compromete a tornar disponível as redações a partir de 2012.

Vista. Até agora, 71 alunos já tiveram acesso à prova por meio de ações judiciais. O MEC diz ter analisado a revisão de notas em 27 casos, mas só alterou o resultado do estudante de São Paulo.

O aluno, de 17 anos, recebeu ontem cópia de seu texto e das folhas de correção. As cópias mostram que o primeiro corretor entendeu deu nota zero por fuga ao tema. Apesar de os outros dois corretores terem atribuído nota 880, devendo valer a última correção, o aluno acabou ficando com a nota 'anulada'. O MEC havia tentado na Justiça evitar que ele visse a prova.

Além do MPF no Ceará, a Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro também pediu acesso à redação para todos os participantes do Enem. A Defensoria, que recebeu mais de 30 reclamações, ainda pede a abertura, após a vista da prova, de um prazo de dez dias para recursos e que o período de inscrições no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) seja prorrogado.