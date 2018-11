Edifício 'ondulado' é o mais novo arranha-céu de Nova York

Um prédio de apartamentos com uma fachada "enrugada", construído pelo renomado arquiteto canadense Frank Gehry, é o mais novo arranha-céu de Nova York.

Quem observa o edifício projetado por Gehry nota um efeito de ondulação em sua fachada. O prédio foi inspirado nas dobras dos tecidos retratados pelos pintores renascentistas.

A obra recebeu elogios entusiasmados, e já é considerada o edifício mais bonito e elegante da cidade.

Nova York tornou-se célebre por seus arranha-céus. Um dos mais famosos, o Empire State Building, era o mais alto do mundo ao ser inaugurado, em 1931.

O Empire State foi superado pelas torres gêmeas do World Trade Center, inauguradas em 1973 e destruídas pelos atentados de 11 de setembro de 2001.

No Marco Zero, onde ficavam as torres gêmeas, outro prédio está sendo erguido.

Construtores trabalham dia e noite para erguer o One World Trade Center nos escombros do antigo centro empresarial.