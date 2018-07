Edinho, filho de Pelé, é preso no litoral de SP O ex-goleiro do Santos FC e filho de Pelé foi preso na manhã desta terça-feira, 8, em Santos, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Edinho foi condenado no último mês de maio a 33 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.A prisão foi decorrente de uma decisão da juíza da 1.a Vara Criminal de Praia Grande.