Edital da linha 6 do Metrô de SP será relançado dia 6 O governo de São Paulo marcou para a próxima sexta-feira, 06, o lançamento do edital da Parceria Público-Privada (PPP) que vai construir a futura Linha 6 - Laranja do Metrô. A linha vai ligar a Estação São Joaquim da Linha 1 - Azul, no centro, à Brasilândia, na zona norte da capital.