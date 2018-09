Edital de ampliação de Cumbica deve sair em dezembro A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) planeja divulgar até o próximo dia 15 de dezembro um novo edital para ampliação da capacidade do aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP). As obras serão para construção do terceiro terminal de passageiros, o que ampliaria a capacidade máxima do aeroporto dos atuais 16,5 milhões de usuários por ano para 28,5 milhões de passageiros/ano. O novo edital está em fase final de elaboração dentro da estatal e tentará atender a todas as preocupações apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no edital anteriormente divulgado para Guarulhos. No último dia 7 de novembro, a Infraero publicou o edital para contratação de empresa de fabricação, fornecimento e instalação de 60 elevadores novos para o aeroporto internacional do Galeão (RJ). A substituição dos elevadores, de acordo com a estatal, faz parte do programa de revitalização do Galeão iniciado por melhorias no terminal 1 e com as obras de expansão do terminal 2. O prazo para conclusão das obras no Galeão é de quase dois anos.