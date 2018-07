Edital de Instituto Federal de Educação tinha erro Edital de três páginas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial estampou 15 vezes um erro grave de português. "Não houveram candidatos classificados", informava o texto que trazia também a lista de candidatos aprovados em um concurso para trabalhar na instituição como professores. "Essa é uma regra antiga: o verbo haver no sentido de existir é impessoal e deve ser usado apenas no singular", afirma o professor de português, Sérgio Nogueira. O certo, portanto: "Não houve candidatos classificados".