Edital de PPP da linha 6 do metrõ deve sair nesta 3ª O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), confirmou nesta segunda-feira, 9, que o novo edital de Parcerias Público Privadas (PPPs) para a construção da linha 6 - Laranja - do metrô de São Paulo será publicado nesta terça feira, 10, no Diário Oficial. Na primeira proposta, a PPP não atraiu interessados.