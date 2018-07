Edmundo é considerado foragido pela Justiça O ex-jogador e comentarista esportivo Edmundo já é considerado foragido pela Justiça. A informação é do delegado Rafael Willis, titular da Polinter, divisão de capturas da Polícia Civil do Rio. "Já checamos os cinco endereços que ele tem registrado no Rio. Não foi encontrado em nenhum deles. Seu celular também está desligado", disse o delegado.