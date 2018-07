Edmundo é transferido para cela em delegacia de SP

Edmundo foi preso nesta madrugada dentro de um flat na cidade de São Paulo, por agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 3ª Delegacia Seccional Oeste. Ele estava sozinho no momento da abordagem e não ofereceu resistência. A polícia realizou a prisão após receber uma denúncia anônima por volta das 23 horas de ontem. Depois de ser preso, o ex-jogador foi levado por volta das 5h20 para fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

O atleta aguarda a chegada de policiais civis do Rio de Janeiro para ser transferido ainda hoje. Procurada, a Polícia Civil fluminense não soube informar de que forma a transferência será feita. Edmundo não possui formação superior, portanto, pela lei, não tem direito a cela especial.

Nesta semana, a Justiça carioca expediu o mandado de prisão contra o ex-jogador. Ele foi condenado em 1999 a quatro anos e seis meses de prisão, em regime semiaberto, pelos homicídios culposos (quando não há intenção de matar) de três pessoas e lesões corporais de outras três em um acidente de carro. O acidente aconteceu na madrugada do dia 2 de dezembro de 1995, depois dele sair de uma boate na Lagoa, bairro da zona sul carioca.