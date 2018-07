Edmundo realiza exame de corpo de delito no IML de SP O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Edmundo Alves de Souza Neto, de 40 anos, realizou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo por volta das 5h20. Em seguida, ele foi levado para o 14º Distrito Policial, de Pinheiros, na zona oeste da cidade, onde aguardará a chegada de policiais civis do Rio para ser transferido.