Edno é liberado e clube se esforça no ''ainda dá''

Por respeito ao torcedor corintiano, o técnico Mano Menezes postou em seu Twitter ontem que o time segue na luta pelo título do Brasileiro. Marcelo Mattos também reforçou as palavras do chefe. O discurso, contudo, não engana ninguém. No dia que, enfim, Edno foi liberado para defender o clube, já se via jogadores cabisbaixos, cientes de que a possibilidade da tríplice coroa foi pelo ralo.

São 12 rodadas, 12 pontos de diferença para o líder Palmeiras e o projeto Libertadores começa para valer. Edno, Marcelo Mattos, Edu, Jucilei, Paulo André e Defederico, contratados no meio da temporada, tentarão mostrar serviço para estarem entre os titulares no ano do centenário. "Temos um bom elenco e temos de aproveitar as rodadas finais para mostrar nossa capacidade", diz Marcelo Mattos, ciente de que a concorrência será acirrada. Mano nunca escondeu que o segredo para obter bons resultados é manter a espinha dorsal da equipe campeã paulista e da Copa do Brasil. Desta maneira, quem está chegando terá de mostrar condições de ganhar uma vaga.

A primeira parte do vestibular corintiano será no sábado, diante do Atlético-PR, no Pacaembu. No duelo, Edno fará sua estreia. Contratado para suprir a negociação do meia Douglas, ele sabe que só com grandes apresentações convencerá a diretoria de que não é necessário a chegada de novo meia.

Para as alas, novos jogadores devem chegar. Vítor e Júlio César, do Goiás, estão sob observação. Um goleador também pode ser contratado. No projeto Libertadores está antecipar as férias - como em 2008, os titulares devem ganhar descanso antes da última rodada -, a pré-temporada terá início antes dos demais rivais e a procura por reforços será forte para já começar 2010 com o grupo fechado.

"Mas não podemos deixar de lutar pelo título. E, se não der mais, que o Palmeiras não seja o campeão", afirmou Mattos.