Edno pronto para ser ''garçom''

Douglas poderia ter deixado o Corinthians como ídolo se tivesse dado o gol para Ronaldo em sua estreia. Foi fominha. Edno sabe que ajudando o Fenômeno a buscar a meta de 30 gols na temporada, também conquistará a confiança de Mano Menezes para ser o armador que o clube procura faz três meses.

Ontem, um dia após sua liberação, Edno participou do coletivo na função de armador. Correu, deu passes e mostrou estar pronto para encarar o Atlético-PR, sábado, no Pacaembu.

"Graças a Deus a novela acabou e estou à disposição", disse, garantindo que a ansiedade agora dá lugar à motivação. "Penso que o Pacaembu vai estar cheio e espero mostrar minha raça, meu futebol, minha técnica."

Edno revelou que jogava na função de Dentinho na Lusa. Garante, porém, não ter problema na nova função. "Na Lusa eu estava desiludido, com astral baixo. Agora, acordo com disposição, feliz e ciente de que posso comprovar a minha qualidade."

GAFE NA FESTA

A rivalidade entre Corinthians e São Paulo passou dos limites no banquete do 99º aniversário corintiano. Um vídeo institucional, no qual apareceu um gavião driblando um bambi com camisa com as cores do São Paulo causou mal-estar. "Quero pedir desculpas. Se tivesse visto, jamais teria autorizado", disse o presidente Andrés Sanchez ao diretor de marketing são-paulino Adalberto Baptista, um dos convidados. Pessoas do marketing do Corinthians juraram não passar de uma brincadeira.