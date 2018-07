EDP aumenta limite de direito de votos de acionistas para 20%

Os acionistas também aprovaram alterar os estatutos da EDP para retirar o item que dava direitos especiais ao governo português por meio de uma "golden share".

A decisão ocorreu antes de definida como será feita a venda da participação de Lisboa na companhia, de cerca de 20 por cento.

Entre os estrangeiros interessados em uma fatia da EDP está a Eletrobras, que já manifestou publicamente o interesse em obter participação na companhia portuguesa.

Segundo a imprensa portuguesa, a alemã RWE e a E.ON estariam interessadas nos ativos da EDP, além das francesas EDF e GDF Suez. A chinesa China Power Internacional também já teria manifestado o interesse.

Além disso, a argelina Sonatrach e o fundo soberano IPIC, do Abu Dhabi, já demonstraram querer aumentar as suas posições de dois por cento e quatro por cento na EDP, respectivamente, no passado.

A principal acionista privada da EDP, a espanhola Iberdrola, com 6,8 por cento de participação na portuguesa, não deverá querer aumentar a fatia na empresa, segundo analistas.

A venda da participação do governo de Portugal na EDP deve ocorrer até o fim do ano, de acordo com os termos do acordo com o pacote de ajuda que o país fechou com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

(Reportagem de Sérgio Gonçalves)