Edu Dracena pode ser novidade contra o Avaí O técnico Vanderlei Luxemburgo disse, dias atrás, que o zagueiro Edu Dracena foi contratado para a temporada de 2010. Mas o zagueiro deve participar dos dois últimos jogos da equipe na temporada. Ontem, o jogador participou do coletivo entre os titulares e deve ser a principal novidade no duelo contra o Avaí, em Florianópolis.