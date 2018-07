Edu Guedes é Gaviões, mas troca desfile por aniversário O chef de cozinha e apresentador de TV Edu Guedes afirmou há pouco que sua escola do coração é a Gaviões da Fiel. Este ano contudo ele não assistirá o desfile da escola, pois vai comemorar amanhã o aniversário de quatro anos de sua filha. "Eu só torço para a Gaviões", disse, no camarote do Bar Brahma.