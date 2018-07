Eduardo Campos deixa legado de luta para mudar o Brasil, diz irmão

Eduardo Campos morreu lutando por seus ideais e deixa um legado de luta por mudança no Brasil, disse nesta quarta-feira o irmão do candidato à Presidência pelo PSB.

O candidato do PSB, de 49 anos, morreu devido à queda do avião em que estava em Santos, na manhã desta quarta-feira, após ter decolado do Rio de Janeiro em direção ao litoral paulista, onde tinha compromissos de campanha.

Campos, que governou Pernambuco de 2006 a 2014, tinha cerca de 10 por cento das intenções de voto nas pesquisas da corrida presidencial de outubro. Ele se posicionava como um socialista pró-empresários e foi aliado até o ano passado da presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição.

Segundo o irmão do candidato, Campos será enterrado no mesmo túmulo do avô, o também ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, que morreu exatamente há nove anos.

Antônio Campos disse ter conversado com o irmão por telefone antes do acidente nesta quarta de manhã e contou que o candidato estava feliz com a "participação positiva" dele na entrevista de terça-feira à noite ao Jornal Nacional, da TV Globo.

(Por Felipe Pontes e Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)