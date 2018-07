Eduardo Paes pede paciência à população do Rio O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou hoje que a cidade vai receber um número recorde de visitantes neste fim de semana e pediu paciência à população, especialmente de Copacabana. Paes classificou a visita dos peregrinos como "uma invasão do bem" e estimou para amanhã 3 milhões de pessoas no bairro, o dobro do registrado nos últimos dias.