Educação atrapalha globalização no Rio e em São Paulo--estudo São Paulo e Rio de Janeiro estão mal colocadas no ranking das cidades mais globalizadas do mundo, divulgado nesta terça-feira, e um dos principais fatores que empurrou as duas principais cidades do país para baixo no ranking é a educação, particularmente a baixa qualidade do ensino básico. O Índice Global de Cidades, feito pela consultoria A.T. Kearney em parceria com o Conselho de Chicago sobre Assuntos Globais, analisou cinco critérios para elaborar o ranking: negócios, capital humano, trocas de informações, experiência cultural e engajamento político. De acordo com Silvana Machado, consultora para assuntos financeiros da A.T. Kearney, a atração de capital humano foi o calcanhar-de-aquiles de cidades latino-americanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente 30a e 47a colocadas na lista de 60 países. "Nós focamos mais em universidades (ao analisar a atração de novos talentos), mas principalmente nessas cidades que estão embaixo (do ranking), a gente vê muito problema de educação básica, que é o problema de São Paulo e Rio", disse ela em entrevista à Reuters. "Esses são os dois pilares principais para que essas cidades subam, porque, a partir daí, os outros pontos acabam vindo quase como consequência." Outro fator apontado pela consultora como crucial para a atração de novos negócios é ter regras claras para investimentos. "Esse é o primeiro fator para as cidades e, até países, para atrair negócios. Ter transparência. Essa seria a primeira recomendação", afirmou. O levantamento, que coloca cidades como Roma, Munique e Milão atrás de São Paulo no ranking, não levou em consideração fatores como a poluição e a criminalidade, que, reconheceu a consultora, poderiam pesar negativamente na atração de talentos. "Em muitos casos, um talento pode olhar essa combinação de coisas. Tem mais poluição, criminalidade, etc, mas tem mais crescimento econômico, por exemplo. Então ele prefere arriscar isso porque fica lá um tempo ganha um dinheiro e depois muda", ponderou. O ranking é liderado por Nova York, seguida por Londres, Paris, Tóquio e Hong Kong. A Cidade do México, com a 25a posição, é a cidade latino-americana mais bem colocada. As outras cidades latino-americanas que aparecem no estudo são Buenos Aires (33a), Bogotá (43a) e Caracas (51a). (Reportagem de Eduardo Simões)