Educação defende greve de funcionários em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo diz estar defendendo a mesma bandeira que os sindicatos, ambos contra a medida da Defensoria Pública que determina que os Centros de Educação Infantil (CEI) devam funcionar durante o período das férias.

A Pasta informa que o período em questão é o melhor momento para acontecerem manutenções nos locais, inclusive as férias dos funcionários. A Secretaria destaca também o aumento do piso salarial dos profissionais da educação e finaliza afirmando que as negociações permanecerão abertas.