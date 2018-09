Educação econômica pode entrar no currículo escolar

"Com atividades práticas, criamos situações que permitem ao aluno vivenciar o uso do dinheiro e aprender a controlar as necessidades e os desejos. Os resultados estão sendo muito bons."

Numa dessas missões, os estudantes tiveram de reunir uma determinada quantia e depois decidir como gastá-la. "Eles quiseram ir a uma lanchonete, mas o dinheiro não dava para pagar lanches para todos." Com metade do valor, as crianças compraram no supermercado os ingredientes para fazerem elas próprias os sanduíches. O restante foi usado para comprar lanches prontos, que tiveram de dividir. "Eles perceberam que na primeira situação o dinheiro foi suficiente para comprar comida para todo mundo e na segunda, não", diz.

Resistência. Para atrair seus clientes, diz a pedagoga, as lojas de brinquedo oferecem experiências concretas, colocam mostruários para a criança tocar. "É também por meios de experiências concretas que esses jovens desenvolvem estratégias de resistência às solicitações do meio."

A educação financeira também é um dos temas previstos no programa Mais Educação, projeto do governo federal para estimular o ensino integral nas escolas públicas. Um piloto começa a ser implementado agora em salas do ensino médio.

"Tratamos temas como consumo, poupança, investimentos, orçamento doméstico e financiamento de bens de consumo. O objetivo é evitar que esses jovens tenham problemas financeiros no futuro", explica José Alexandre Vasco, da Comissão de Valores Mobiliários. A entidade foi parceira do Ministério da Educação no projeto.