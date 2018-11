Educadores divergem sobre a forma de abordar o problema Diante de alunos já viciados ou dos que só experimentaram as drogas, qual deve ser a postura que educadores e famílias? Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto, presidente do Sindicato de Especialistas da Educação do Magistério (Udemo), diz que os colégios precisam enfrentar o problema de frente. Mas reconhece que muitas unidades escolares preferem fechar os olhos. "As escolas têm de desenvolver programas educacionais para ajudar no combate. E o aluno tem de ser encaminhado para tratamento." Mas, como não existe respaldo do Estado para ajudar as escolas no encaminhamento do estudante, diz ele, o problema permanece como se não existisse.