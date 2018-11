Educadores elogiam novo critério para conceder bônus

Ontem, o Estado revelou que a Secretaria da Educação de São Paulo prepara um projeto que levará em conta o esforço e a questão socioeconômica de cada unidade, uma vez que a rede estadual, com mais de 5 mil escolas, é bastante heterogênea.

"É uma medida que gera um pouco mais de justiça dentro de uma política injusta (de bonificação)", diz Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Priscila Cruz, diretora executiva do Todos Pela Educação, considera a medida positiva para reduzir a desigualdade entre as escolas. "Sabemos que, em educação, o nível socioeconômico tem um peso grande e dificulta o trabalho da escola. É fundamental corrigir as dispersões. E o profissional que trabalha nessas unidades têm de ter um incentivo."

Ocimar Alavarse, professor da Faculdade de Educação da USP, defende a bonificação para funcionários com fixação em escolas de desempenho baixo em regiões vulneráveis. "Usar o critério socioeconômico é interessante não para o bônus, mas para explicar resultados e contribuir para o planejamento da escola."

Apesar das possíveis mudanças, sindicatos mantêm posição contrária à política. "Como está hoje não está bom", diz Maria Izabel Noronha, presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. "O dinheiro devia ser aplicado no salário e na carreira."

O Centro do Professorado Paulista (CPP) tem posição semelhante. "Não somos contra o bônus nem a política de mérito, mas o salário está defasado", explica o presidente José Maria Cancelliero. "Mas, em se falando de um bônus mais justo, até demoraram para pensar em incluir esse tipo de critério."

Ontem, o CPP entrou com mandado de segurança coletivo contra a secretaria pela participação dos professores associados no processo de promoção por mérito. Eles tiveram inscrições indeferidas por terem afastamentos considerados de efetivo exercício. A pasta não se pronunciará antes de ser notificada.