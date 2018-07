Educadores entram em greve por 15 dias em Alagoas

Segundo o Sinteal, com a greve, a categoria pretende pressionar o governo estadual para o reajuste e o cumprimento de outras reivindicações, entre elas, o respeito à data-base da educação, que, segundo a entidade, causa perdas efetivas para a categoria; o pagamento do auxílio para o deslocamento a escolas de difícil acesso; as alterações do Plano de Cargos e Carreira do pessoal de apoio e administrativo; a progressão por escolaridade; reformas de escolas e maior segurança nas instituições de ensino.