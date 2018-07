Edward Snowden pode pedir asilo ao Brasil

De acordo com a Folha de S.Paulo, Snowden, que revelou este ano a espionagem eletrônica dos EUA em várias partes do mundo, fará a oferta de ajuda nas investigações em uma "carta aberta ao povo do Brasil", que será enviada a autoridades brasileiras e fará parte de uma campanha online em apoio ao asilo.

"Muitos senadores brasileiros pediram minha ajuda com suas investigações sobre suspeita de crimes contra cidadãos brasileiros. Expressei minha disposição de auxiliar, quando isso for apropriado e legal, mas infelizmente o governo dos EUA vem trabalhando muito arduamente para limitar minha capacidade de fazê-lo", disse Snowden na carta, originalmente em inglês, segundo o jornal.

"Até que um país conceda asilo permanente, o governo dos EUA vai continuar a interferir em minha capacidade de falar", acrescentou o norte-americano na carta, que não teve a autenticidade verificada pela Reuters.

Snowden, que atualmente vive na Rússia sob um asilo temporário, pediu asilo ao Brasil e a vários outros países após revelar os programas de espionagem do governo norte-americano, mas o Itamaraty optou por não responder a solicitação.

Vazamentos feitos por Snowden mostraram os alvos e métodos de espionagem da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) a partir do rastreamento de emails e grampeamento das comunicações, inclusive da presidente Dilma Roussefff e de outros líderes mundiais.

Dilma cancelou uma visita de Estado que faria a Washington em outubro após denúncia de que teve suas comunicações pessoais monitoradas pela agência norte-americana, e atacou a espionagem dos EUA em discurso na Assembleia Geral da ONU.

Empresas brasileiras, incluindo a Petrobras, e cidadãos brasileiros também teriam sido monitorados pela NSA, de acordo com os vazamentos feitos por Snowden.

O Senado brasileiro criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias de espionagem e quer ouvir Snowden.

Autoridades dos EUA, por sua vez, querem a extradição do ex-prestador de serviço da NSA para que ele possa responder por acusações de espionagem por ter revelado ilegalmente documentos secretos do governo.

(Por Pedro Fonseca)