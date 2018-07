EE lança primeiros serviços 4G no Reino Unido

O lançamento surge apenas algumas semanas depois que a joint venture entre a Orange, da France Telecom, e a T-Mobile, da Deutsche Telekom, obteve aprovação para lançar o serviço, enquanto as rivais Vodafone, O2 (do grupo Telefónica) e Three (do grupo Hutchison) terão de esperar até o ano que vem.

"Estamos investindo 1,5 bilhão de libras (2,4 bilhões de dólares) em nossa rede para sermos a primeira companhia a oferecer redes móveis 4G no Reino Unido, além da maior rede 3G", disse Olaf Swantee, presidente-executivo da EE.

A Ofcom, a agência regulatória da telefonia móvel britânica, permitiu que a EE reaproveitasse frequências existentes de telefonia para seu 4G, que oferece velocidade de acesso cinco vezes superior à 3G. As demais operadoras precisarão obter frequências adicionais em um leilão no começo do ano que vem, ou, no caso da Three, adquirir acesso às frequências da EE.

A decisão foi uma medida calculada da Ofcom para acelerar a introdução das redes 4G e forçar as operadoras a concordarem com um cronograma para o leilão de frequências e entrada em operação do novo serviço, depois de um prolongado atraso.

A EE estabeleceu para as redes 4G preço de acesso 10 a 20 por cento mais alto que suas tarifas 3G, com plano básico de 36 libras mensais. Todos os planos permitem uso ilimitado de chamadas de voz e mensagens de texto.