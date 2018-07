Efeito estufa trará perda de US$ 2 tri/ano a oceanos

A estimativa, feita pelo Stockholm Environment Institute, é baseada na suposição de que as emissões de carbono que alteram o clima continuem na sua espiral ascendente, sem reduções. Mares mais quentes levarão a uma maior acidificação e perda de oxigênio, atingindo pesca e recifes de coral, alerta o estudo.

A elevação dos mares e as tempestades irão aumentar o risco de inundações, especialmente em torno das costas da África e da Ásia, acrescenta o texto. Em um cenário conservador, a temperatura global da terra aumentará cerca de 4 graus Celsius no final do século, afirma o relatório "Valorização do Oceano." As informações são da Dow Jones.