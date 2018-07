Egípcios entram em confronto com policiais protegendo embaixada dos EUA Egípcios furiosos com um filme que eles afirmam ser insultuoso ao islã atiraram pedras, nesta sexta-feira, contra policiais que bloqueavam o caminho para a embaixada dos EUA no Cairo, onde manifestantes escalaram as paredes e destruíram a bandeira norte-americana no início desta semana.