Egípcios fazem fila para votar na primeira eleição pós-Mubarak

CAIRO - Os egípcios faziam fila para votar nesta segunda-feira, 28, nas eleições parlamentares, o primeiro grande teste para o período de transição depois da derrubada do presidente Hosni Mubarak, num momento em que o conselho militar que governa o país enfrenta crescente desconfiança popular.

Quando a votação começou, às 8 horas (4 horas em Brasília), pelo menos mil pessoas faziam fila diante de uma seção eleitoral no bairro central de Zamalek, no Cairo. A fila dava a volta no quarteirão e cartazes de propaganda dos candidatos e partidos se espalhavam pelas ruas.

"Nós estamos muito felizes por estar aqui e ser parte da eleição", disse Wafa Zaklama, de 55 anos que pela primeira vez votava numa eleição parlamentar. "Que sentido havia antes em votar?", perguntou ela.

Muitos partidos foram criados nos últimos meses, depois da destituição de Mubarak, em fevereiro. Durante o período em que ele governou o país, as eleições eram rotineiramente fraudadas e seu partido, o Democrático Nacional, conquistava repetidamente a maioria esmagadora das cadeiras no Parlamento.

A primeira fase da eleição parlamentar, nesta segunda-feira, inclui Cairo e Alexandria.

Pelo sistema eleitoral egípcio, a eleição será por etapas e só terminará em 11 de janeiro.