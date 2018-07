Egípcios goleiam na abertura da competição Os anfitriões fizeram a festa na abertura do Mundial Sub-20 ontem. O Egito goleou Trinidad e Tobago por 4 a 1, em Alexandria, com gols de Afroto, Arafat (dois) e Talaat. Rochford descontou. A vitória deu a liderança do Grupo A aos egípcios - Itália e Paraguai se enfrentam hoje. Pelo Grupo B, a Nigéria estreia contra a Venezuela e a Espanha joga com o Taiti.