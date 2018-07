Egípcios iniciam votação de Constituição sem consenso

Soldados juntaram-se à polícia para dar segurança ao processo do referendo depois de protestos violentos. Manifestações de rua irromperam novamente na sexta-feira em Alexandria, segunda cidade do Egito, mas a votação ocorreu tranquilamente por lá, sem relatos de violência em outros lugares.

Presidente Mohamed Mursi provocou manifestações de raiva quando ele emitiu um decreto no mês passado expandir seus poderes e depois acelerando o projeto da Constituição através de uma assembleia dominada por seu grupo Irmandade Muçulmana e seus aliados. Pelo menos oito pessoas foram mortas em confrontos na semana passada em frente ao palácio presidencial.

A oposição liberal, secular e Cristã diz que a Constituição é demasiada islâmica e esmaga os direitos das minorias. Partidários de Mursi dizem que a Carta é necessária caso se queira progredir para uma democracia quase dois anos após a queda do ditador apoiado pelos militares, Hosni Mubarak.

"Os xeques (pregadores) nos disse para dizer 'sim' e eu li a constituição e eu gostei", disse Adel Imam, de 53 anos, que estava na fila para votar em um subúrbio do Cairo. "A autoridade do presidente é menor do que antes. Ele não pode ser um ditador."

O político da oposição e Nobel da Paz Mohamed ElBaradei, escreveu no Twitter: "Aprovação (a) projeto de Constituição que leva à divisão viola os valores universais e liberdades é uma maneira de institucionalizar a instabilidade e turbulência."

Os resultados oficiais não serão divulgados antes da realização de um segundo turno de votação no próximo sábado. Mas os resultados parciais e dados não-oficiais devem aparecer logo após a primeira rodada, dando uma idéia da tendência global.

Para passar, a Constituição deve ser aprovada por mais de 50 por cento dos eleitores que votaram. Um pouco mais da metade do eleitorado do Egito de 51 milhões estão aptos a votar no primeiro turno no Cairo e em outras cidades.