Egípcios voltam às urnas, na terceira rodada da eleição

A eleição parlamentar é a primeira do país desde a derrubada do presidente Hosni Mubarak em fevereiro de 2011, durante um levante popular.

Nesta última rodada da eleição votam moradores de localidades rurais do sul do Egito - as quais têm a maior proporção de eleitores cristãos do país -, de áreas industriais do Delta do Nilo, ao norte do Cairo, e da região do Sinai, no leste.

A lista partidária do grupo islamista Irmandade Muçulmana conquistou a maioria dos votos nas primeiras duas rodadas.