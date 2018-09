Egípcios votam referendo; ElBaradei é atacado

Jovens empurraram e atiraram objetos contra o ex-diretor da agência nuclear da ONU quando ele tentava votar no pleito constitucional que determinará quão cedo o Egito terá eleições.

"Não queremos você, não queremos você", entoava o grupo de cerca de 60 pessoas, muitos deles adolescentes.

"Fui votar com minha família e fui atacado por marginais organizados", escreveu ElBaradei no Twitter. "Figuras de ponta do regime de Mubarak ainda à solta e minando a revolução", disse ele.

Pedras atiradas contra o carro de ElBaradei estraçalharam a janela traseira enquanto ele fugia, disse uma testemunha da Reuters. Ele não consegui votar no posto do Cairo e foi depositar sua urna em outro local.

"Eles saíram do nada. Não estavam na fila para votar. Começaram a entoar em uníssono 'não queremos você' de repente. Parece ter sido coordenado", disse Sameh Fathi, 25 anos, que esperava para votar.

Observadores declararam que parece ter havido um comparecimento inédito para a primeira eleição egípcia de que se tem notícia cujo resultado não se sabe de antemão.

"Tenho 53 anos e nunca votei antes, porque era uma fraude", disse Ahmed al-Hami, uma de cerca de 100 pessoas na fila em um subúrbio no sul da capital. "Agora estou votando pela liberdade", disse.

PRÓXIMAS ELEIÇÕES

Os eleitores foram solicitados a aprovar ou rejeitar as reformas propostas por um comitê jurídico indicado pelos governantes militares do país, que prometerem realizar eleições em breve.

O referendo dividiu os egípcios, entre os que dizem que a constituição precisa ser completamente reescrita e outros que argumentam que emendas bastariam por hora.

A Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico bem organizado, apoiou as mudanças, discordando de grupos seculares e apoiadores da reforma como ElBaradei e Amr Moussa, líder da Liga Árabe e também candidato à Presidência.