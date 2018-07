Egípcios votarão nova Constituição em janeiro, diz agência estatal

A nova Constituição será o primeiro passo do plano de transição política do Exército, que deve ser encerrado com eleições parlamentares e presidenciais no próximo ano.

A Carta vai aumentar a independência do Exército e restringir um pouco mais a formação de partidos políticos religiosos.

Cerca de 50 milhões de egípcios da população total de 85 milhões têm o direito de votar no referendo constitucional.

Uma assembleia com 50 membros, nomeada pelo presidente interino, Adly Mansour, no começo deste mês, finalizou o esboço da Constituição. Ela substituirá uma aprovada em dezembro passado por Mursi, derrubado pelo Exército em julho após protestos contra o seu governo.

O comitê constituinte foi dominado por liberais e esquerdistas e presidido por Amr Moussa, ex-secretário-geral da Liga Árabe e candidato à presidência. Havia também dois islamitas que apoiaram a ação militar contra Mursi.

Os islamitas venceram as eleições ocorridas no ano passado, depois da queda do presidente Hosni Mubarak, em 2011, após grandes manifestações contra o autocrata.

(Reportagem de Omar Fahmy)